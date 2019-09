¿Te gusta presumir de AirPods? Estos son "de pega" y cuestan 9€

Apple es una empresa que lleva ya algunos años sirviendo de inspiración e influencia para los mercados más dispares. Seguro que no comprendéis cómo el notch que se estrenó con el iPhone X en 2017 sirvió para que proliferaran los terminales con una apariencia similar, embrujados por una solución de diseño de Apple que se ha visto con el tiempo que era mejorable.

Publicidad de iPod con los auriculares blancos. Apple

Pero esta influencia viene de lejos. Seguro que recordáis aquellos años en los que un auricular para escuchar música (a principios de siglo) era de color negro sí o sí. Hasta que llegó Apple con sus iPod y los puso blancos, lo que inspiró al resto de empresas para ponernos del mismo color y, así, dar la sensación de que todo el mundo llevaba un reproductor multimedia de los de Cupertino en el bolsillo.

Los Airpods, el último gran hit de Apple

Mencionamos esos auriculares blancos de los iPod porque 15 años después llegaron a las tiendas los Airpods: eran blancos, todo el mundo decía que se caerían de las orejas pero cuando su diseño se demostró viable y muy funcional, muchos corrieron a imitarlos. Los hay baratos, muy baratos, a precios de derribo y falsos, como estos que os traemos hoy.

Además, no penséis que lo ocultan ya que su vendedor, ASOS DESIGN, lo pone bien clarito en la página web donde los vende. ¿Y por qué? Pues porque quiere que no haya dudas de que no son unos auriculares para escuchar música, sino para llevarlos puestos en la oreja como el que lleva un pendiente, se pone una diadema, un collar o una bufanda.

Complementos de moda con aspecto de Airpods. ASOS DESIGN

Estos ASOS DESIGN son un complemento para llevarlos puestos cuando salimos con los amigos. La idea no es "hacer que" tenemos unos Airpods, sino simplemente vestirlos por convicción estética, porque pensamos que nos pegan con lo que llevamos puesto y porque da un aspecto chic muy natural (ejem).

De ahí que sean los Airpods perfectos para los que odian escuchar música porque, salvo que lleves unos cascos cocleares (de conducción osea), no vas a poder oír nada mientras tengas puestos estos fake. ¡Ah!, y lo mejor de todo es el precio. No llegan a los 10 euros, concretamente, 9,50€. ¿Qué os parece este invento? ¿Os los pondríais para salir por ahí con los amigos?