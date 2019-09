iPhone 11: ¿tendrán carga inalámbrica inversa, soporte para Pencil y cargador rápido?

Estamos a unas pocas horas de que se presenten oficialmente los nuevos iPhone 11 y parece que está todo el pescado vendido... pero no. Siguen apareciendo informaciones que vienen a acallar, o confirmar, algunos datos que se han conocido en las últimas semanas. Y en este caso tienen que ver con la carga inalámbrica inversa, la compatibilidad con el Apple Pencil y la llegada de un cargador rápido.

Ha sido el analista de cabecera de Apple, Ming-Chuo Kuo, el que ha venido a poner orden, llamando fake news a todas las informaciones que hablaban de la llegada de la carga inalámbrica inversa a los iPhone 11 de este año. Es más, pone el mismo calificativo para los que pensaron que en algún momento los de Cupertino habían pensado convertir sus smartphone en una especie de Galaxy Note con lápiz y todo. Nada de nada en los dos casos.

Recordemos que la carga inalámbrica inversa es la que permite que un smartphone sea capaz de recargar otro dispositivo compatible, simplemente juntando las dos superficies. Se trata de un recurso muy útil pero que todavía necesita mucho desarrollo, ya que hablamos de que para alcanzar un 15% de carga en la batería del otro móvil necesitamos tiempos que superan los 30 minutos, por lo que resulta poco efectiva. Es más, en la información se detalla una frase que los de Tim Cook ya han usado en otras ocasiones: "La eficiencia de carga no cumple con los requisitos de Apple".

Llega el cargador rápido, ¡por fin!

Eso sí, aunque las dos características anteriores no estarán presentes en los iPhone 11 que llegan este año, sí parece que un viejo anhelo de los usuarios de Apple se verá cumplido. Y es que, tras varios modelos compatibles, al fin tendremos un cargador de carga rápida que llegará dentro de las cajas de los nuevos smartphones. ¿Era admisible que no fuera así desde un principio?

Diseño de concepto del futuro iPhone 11 de Apple. Ben Geskin

Aunque hay algo más. Según el analista, ese cargador rápido será USB-C, por lo que si eres de los que tiene una buena cantidad cables Lightning en casa (por los iPad, Airpods, etc.) vas a tener que buscarles otro cometido porque no podrán cargar el nuevo terminal de Apple. Eso sí, a cambio ganamos en compatibilidad, porque el USB-C es un estándar muy asentado en el mercado para todo lo que tiene que ver con adaptadores o cables de conexión HDMI, etc.

De todas formas, ¿esperamos a esta tarde cuando os contemos, al detalle, cómo serán los nuevos smartphones (y relojes, y servicios) que Apple tiene preparados? Va a merecer la pena.