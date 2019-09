¿Cansado de mensajes? Cómo dar de baja una cuenta en Telegram o WhatsApp

Dos de las aplicaciones de mensajería que más se utilizan a nivel mundial son Telegram y WhatsApp. Ambas ofrecen opciones de uso muy parecidas, pero tiene virtudes distintas. En el caso de la primer la seguridad y privacidad es lo que más destaca, mientras que la segunda tiene en su amplio uso el gran atractivo. El caso, es que es posible que se desee darse de baja en cualquier de ellas, y vamos a explicar cómo conseguirlo.

Para sorpresa de muchos, no es especialmente complacido conseguir esto, algo que no es habitual en los servicios de telefonía. Pero, eso sí, los pasos a dar no están precisamente muy a la vista en los desarrollos para los dispositivos móviles (que es donde se suelen utilizar), algo que vamos a solucionar nosotros ya que vamos a indicar los pasos que se tiene que dar en cada uno de los dos trabajos para que no vuelvas a recibir mensajes y que dejes de ser parte de la base de datos de usuarios de WhatsApp o Telegram.

Cómo dar de baja una cuenta de WhatsApp

Hay que reconocerle a esta compañía, que es propiedad de Facebook, que no es nada complejo conseguir esto y, por lo tanto, dejar de tener una cuenta en este servicio de mensajería se consigue sin problemas y, además, de forma muy rápida. Es importante tener en cuenta que hacer esto es irreversible, por lo que se tiene que estar completamente seguro. Esto es lo que debe hacer:

Accede a la aplicación WhatsApp de forma habitual

Lo siguiente es entrar en los Ajustes y, aquí, entra en el apartado Cuenta

Entre todas las opciones que existen aquí debes seleccionar Eliminar cuenta

Se pide tu número, en formato internacional, y entonces debes confirmar el borrado

En este momento toda tu información, como por ejemplo mensajes y grupos –incluidas copias de seguridad-, se quitan de los servidores de la compañía y, por lo tanto, no existe rastro tuyo en el servicio.

Date de baja en el servicio Telegram

Si eres usuario de esta opción para enviar mensajes desde tu teléfono o tablet, los pasos son bastante parecido que, en la opción anterior, pero es posible indicar a Telegram que tenga los datos guardados un tiempo por si te lo piensas mejor (van desde un mes hasta el año completo). Los pasos a realizar son los siguientes:

Accede a la configuración de Telegram

Entra en privacidad y seguridad y selecciona la opción Avanzado que ves en la pantalla

Ahora utiliza Eliminar mi cuenta se está ausente y establece la duración que antes hemos mencionado

Ahora sólo tienes que dejar que el tiempo pase si utilizar el servicio y todo se completa

Los datos que tienes, como archivos almacenados, grupos o contactos será eliminado por completo y no habrá rastro alguno de tu información en Telegram. Habrás acabado.