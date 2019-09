Haz 'como que no estás' ocultando la última vez que te conectaste a Telegram

Ayer iniciamos un pequeño repaso de los "pros" y "contras" de una de las apps de mensajería que, junto a WhatsApp, más utilizamos en España y que, cada día que pasa, va añadiendo nuevas opciones que intentan separarle de la influencia del gigante propiedad de Facebook. Y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a ocultar cuál fue la última vez que nos conectamos. Por si creéis conveniente hacer "como que nos hemos ido".

Hay que decir que Telegram, a diferencia de WhatsApp, no nos permite evitar que aparezca el doble check cuando leemos un mensaje que nos llega. La única alternativa que tenemos en la app rusa es directamente no abrir el chat y no leerlo, por lo que debemos tener cuidado con esas conversaciones donde la otra persona está pendiente de ver cuándo hemos leído lo que nos escribe.

Lo más parecido que tenemos es lo que Telegram llama como Última conexión y que es una forma de decirle a la otra persona que hace un rato que no estamos atentos (supuestamente) a los chats de la aplicación. Además, en este caso, este modo tiene una particularidad ya que no oculta la información de la última conexión, sino que la sustituye por vaguedades del tipo "recientemente", "hace unos días", "hace unas semanas", etc.

Cómo activar ese modo "vaguedad infinita"

Para ocultar el dato de la última conexión tenemos que ir a los Ajustes de Telegram y, una vez allí, seleccionar Privacidad y seguridad, donde están las opciones más sensibles en el uso de la app. Una vez dentro, veréis lo que estamos buscando: Última conexión.

Cómo ocultar nuestra última conexión en Telegram.

Aquí debéis tener varias cosas en cuenta antes de activarlo y es que, a diferencia de WhatsApp, Telegram sí nos permite ser selectivos con las personas a las que vamos a ocultar la última vez que nos conectamos. Para eso tenemos dos alternativas: "No compartir con" o "Compartir con". En ambos casos, todos los nombres que metamos en esas secciones tendrán, o no, acceso a la última vez que nos conectamos a Telegram.

Obviamente esta configuración es recíproca, es decir, que si nosotros le decimos a Pepito que nos conectamos "recientemente", Telegram nos obligará a leer bajo su nombre en el chat una información parecida. Es decir, funciona como el doble check de confirmación de lectura de WhatsApp: que si ocultamos el nuestro, tampoco podemos ver el de los demás.

Ahora, cuando alguien entre en un chat de Telegram que comparte con vosotros, verá el doble check de lectura pero un "hace unos días" de la última conexión. Así que le entrará la duda: "¿lo habrá leído?". Y con eso podremos jugar.