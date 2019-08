Cómo probar las últimas novedades de WhatsApp antes que nadie

Los programas beta existen desde que el mundo es mundo y en el caso de WhatsApp no es una excepción. Eso sí, ya sabéis los riesgos que se corren cuando uno quiere probar antes que nadie las nuevas funcionalidades de la aplicación de mensajería: cuelgues, incompatibilidades, mal funcionamiento, etc. Y cuando hablamos de poner en riesgo los mensajes que recibimos todos los días, lo mismo nos lo pensamos dos veces.

De todas formas, y como decía el anuncio, "hoy me siento valiente" y si no tememos perder algunos chats o cosas parecidas, siempre podemos hacer pruebas con gaseosa: esto es, con un número de teléfono que no usemos demasiado y del que no nos importe perder algún mensaje. ¿Qué tal el del trabajo? Bromas aparte, hay que decir que este programa beta de WhatsApp existe tanto para iPhone como para Android, aunque con diferencias significativas.

WhatsApp beta para IPhone

Si tenéis un iPhone podéis probar la beta de WhatsApp instalando la aplicación TestfLight, que es la que Apple tiene para estos cometidos. Entrando en este enlace se abrirá automáticamente esa app y podréis descargar la versión previa sin problemas. Eso sí, hay un inconveniente aa tener en cuenta: existe una limitación de testers que pueden entrar a la vez, por lo que es bastante normal que recibamos el mensaje de que "Esta versión beta está llena". Así que os recomendamos ir entrando de vez en cuando hasta que veáis que hay slots libres.

Testflight de WhatsApp en iPhone: "Esta versión beta está llena".

WhatsApp beta para Android

En el caso de Android es otra historia porque no hay problemas para que entréis ahora mismo y os deis de alta en ese programa beta de WhatsApp. Lo único que debéis hacer es acceder a este enlace y aceptar seleccionando el botón que tenéis abajo a la derecha. Tal y como nos indica la web, la versión de test nos llegará a través de una actualización (muy pequeña) dentro de la Play Store.

Acceso al programa de Testers de WhatsApp para Android.

Una vez instalado ese pequeño parche (que apenas ocupa 32MB), la versión de vuestro WhatsApp se habrá convertido en la beta a la que llegan todas las funciones y opciones nuevas que prueban los de Facebook antes de hacerlas oficiales en las stores digitales.

Actualización a WhatsApp beta en Android.

Y tal y como os avisamos al principio, recordad que toda beta es un producto inacabado, con fallos y errores y, cuando se trata de nuestros mensajes, fotos y vídeos personales, lo mismo no nos la queremos jugar. Pero eso ya es decisión de cada uno.