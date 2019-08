Logran saltarse la seguridad de Face ID de Apple con un simple accesorio

Cuando Apple presentó en 2017 Face ID como sustituto de Touch ID en sus iPhone X, nos dijo que se trataba de un sistema inexpugnable que no podía ser engañado. Durante estos (casi) dos años ha habido muchos intentos e informaciones de que el sensor de bloqueo de los smartphones ha sido derribado, pero ninguno parece ser un sistema que podamos considerar como viable y al alcance de cualquier usuario.

Ahora, investigadores de la empresa Tencet han desvelado que han conseguido saltarse Face ID de una manera que parece sacada de los tebeos de Mortadelo y Filemón: con unas gafas y un par de cintas adhesivas pegadas a sus cristales.

Condiciones muy concretas para que funcione

No estamos hablando de un sistema sencillo de conseguir. En primer lugar porque las cintas adhesivas (las negras y las pequeñas blancas) deben colocarse en un lugar muy concreto de los cristales. La idea se este sistema se basa en que Face ID, cuando el sujeto lleva gafas, no atiende al detalle de los ojos y por eso, al taparlo, no llamamos la atención del iPhone, evitando que rechace la petición de desbloqueo.

Threatpost

Apple está convencida de esa invulnerabilidad de Face ID porque el sensor no solo reconoce nuestra cara, sino que atiende a otros elementos, como si se produce algún movimiento por leve que sea o si hay ruido de fondo que, recogido por el micrófono, demuestre que la persona que quiere desbloquear el terminal "esta viva" o, cuando menos, despierta.

Pero volviendo al hallazgo de Tencent, las gafas y las cintas adhesivas no son el único ingrediente necesario para saltarse Face ID. El más importante es que debemos tener al propietario con nosotros dormido para ponerle las gafas y que el móvil se desbloquee. ¿Qué sentido tiene algo así? Pues solo uno y preferimos no decirlo para no dar ideas a los que suelen tener malas ideas. Casi mejor que hagáis volar la imaginación.

En definitiva, este truco para saltarse Face ID lo que busca es poder desbloquear el terminal aunque su propietario esté durmiendo al lado, cosa que de manera natural no es posible hacer por el simple hecho de que tener los ojos cerrados invalida cualquier identificación. Al poner esas gafas ocultamos al sensor que nuestra víctima no está despierta y, por lo tanto, que no está desbloqueando el terminal de manera voluntaria.