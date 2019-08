¿Tienes un Chromecast? Estos son los accesorios que no deben faltarte

Uno de los mejores productos hardware que ha lanzado Google en su historia es el reproductor Chromecast. Un precio ajustado sumado a unas opciones de uso muy amplias (y sencillas de aprender) hace de este accesorio que se conecta al televisor mediante un puerto HDMI un dispositivo recomendable. Pero, para sacarle el máximo partido -software aparte-, no está de más disponer de unos accesorios que optimizan su uso.

Tal y como llega Google Chromecast es posible darle uso de forma eficiente y con una experiencia de uso notable. Pero en ocasiones al utilizar el reproductor surgen algunos inconvenientes que es tener previsto, como por ejemplo que la calidad de la señal del adaptador WiFi no sea la mejor posible. Para que esto no suponga que tengas que ver una película con cortes constantes, lo ideal es que se compre un adaptador que se conecta al puerto USB del producto de la compañía de Mountain View y que permite utilizar cable (Ethernet). Una solución económica que, seguro, te evita más de un disgusto en, por ejemplo, un hotel.

Ugreen

Otra de las soluciones en forma de accesorio que no deben faltar nunca si se tiene un Chromecast, es un alargador para la conexión HDMI. Esto evita que existan problemas al conectar el reproductor en una Smart TV, independientemente del lugar en el que está el puerto, y lo recomendable es que la longitud del cable sea de, como mínimo, un metro. Por cierto, este producto tiene que ver macho/hembra, ya que en caso contrario se tendrán problemas.

Un par de accesorios más para Google Chromecast

Otra de las opciones que no es mala idea tener es un soporte en el colocar el reproductor en el caso que no quede colocado colgando del puerto HDMI. Esto por ejemplo ocurre si se da uso al alargador HDMI, y lo cierto, es que no es mala idea hacerse con un producto de este tipo para que todo está colocado.

Finalmente, es posible que debido a la posición de los puertos USB de la Smart TV que se utiliza con el Chromecast el cable que se incluye con el reproductor de Google no encaje bien y al forzarlo acabe por romperse. Para evitar esto, lo ideal es hacerse con un accesorio que sea compatible con el puerto del televisor y, también con el microUSB del accesorio, pero en que este caso el acabado sea en forma de ele, para que todo encaje perfecto.