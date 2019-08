Nuevos auriculares de Xiaomi: baratos y con cancelación de ruido

Si tienes la intención de hacerte con unos nuevos auriculares inalámbricos y no deseas gastarte mucho en ello, no debes perder de vista los que acaba de anunciar la compañía Xiaomi. Este nuevo accesorio llega con opciones interesantes y, además, con un precio realmente atractivo.

Los nuevos modelos, que forma la gama Xiaomi Neckband Hybrid, tiene como uno de sus grandes atractivos que incluyen cancelación de ruido. Esto permite aislarse del exterior para conseguir la mejor experiencia sonora posible, pero en el caso de estos auriculares, la tecnología es híbrida. Esto significa que las ondas propias que igualan al exterior mediante un micrófono no son las únicas que trabajan, ya que también lo hacen elementos físicos que realizan ajustes físicos. Por lo tanto, lo normal es que aquí la calidad sea bastante buena y que el consumo energético de la parte activa sea menor.

En lo que tiene que ver con la autonomía, estos auriculares Bluetooth ofrecen hasta 20 de horas de uso in recarga alguna gracias a que en la diadema que se coloca en el cuello –lo que es cómodo para todo tipo de usos, tanto el deportivo como si se está sentado en el sillón- se incluye una batería de bastante amperaje. Por cierto, es importante conocer que los dos elementos de sonido están conectados por cable, por lo que no son independientes como los AirPods.

Otros detalles de los nuevos auriculares de Xiaomi

En lo que tiene que ver con la calidad de sonido, sin ser los mejores del mercado los dos nuevos modelos que ha anunciado la compañía asiática se ofrecen características que son interesantes. Un ejemplo de lo que decimos es que la definición alcanza los 24 bits, por lo que en principio no tiene que existir problema alguno con los altos y los medios. Además, la frecuencia tiene un rango que va desde los 20 Hz hasta los 20 KHz, por lo que abarca el rango de oído humano prácticamente por completo. La impedancia es adecuada, ya que no es muy alta para que no se consuma demasiada energía (se queda en diez ohmios).

Xiaomi

El modelo más económico de los nuevos Xiaomi Neckband Hybrid es de 60 euros al cambio, por lo que está bien ajustado, y la puesta a la venta en China se sitúa en el día siete de agosto. Lo normal es que se lancen en otras regiones -como por ejemplo España-.