¿Vas a comprarte el iPhone 11? Así debes borrar tu viejo XS

Sentimos decirlo así, pero los iPhone XS y XS Max ya están llegando al final de su ciclo como novedades y en apenas dos meses tendremos aquí los flamantes iPhone 11. Y como bien sabrás, julio y agosto son los meses perfectos para vender el modelo del año anterior al mejor precio, antes de que Apple anuncie los nuevos y lo que nos den por ellos caiga más de lo deseable.

Así que si vas a vender tu viejo iPhone XS te vamos a contar cómo lo debes hacer para que el próximo dueño de tu terminal no te llame diciendo que le ha dado un error al iniciarlo, o que está todavía vinculado a una ID de Apple de la que, obviamente, no tiene la contraseña (si la tuviera sería peligrosísimo).

Borra el móvil pero antes quita el dispositivo

Antes de llegar al momento del borrado completo debes hacer algo importante. No ya por la persona a la que vendes el teléfono como para ti mismo. Con cada nuevo dispositivo que compras, ocupas un slot de terminales que puedes tener activos con tus compras dentro de la ID de Apple. Si no los das de baja, se van acumulando y hay un momento en el que no podrás descargar aplicaciones, juegos, ver películas de iTunes, etc.

Eliminar dispositivo de nuestro ID de Apple.

Para hacerlo debemos ir a Ajustes y tocar en nuestra ID de Apple (donde está nuestra foto y nuestro nombre). Allí te aparecerán varias opciones: escogemos la de iTunes Store y App Store. A continuación aparece otra pantalla con el email que tenéis configurado como principal para la cuenta del teléfono (arriba del todo). Lo pulsáis y llegaréis a otro menú (pantalla derecha arriba). Bajáis haciendo scroll hasta Eliminar este dispositivo.

Borrar el iPhone completamente.

Con eso que habéis hecho, ese iPhone dejará de aparecer dentro de vuestra cuenta y lo desvinculáis del todo para que el futuro comprador no tenga problemas. Ahora toca hacer el borrado completo, que seguramente ya sabéis hacerlo: Ajustes > General > Restablecer y dentro de las opciones disponibles, escoger la de Borrado contenidos y ajustes.

Con todo esto tenéis ya el terminal limpio y, muy importante, dado de baja de vuestra ID de Apple, por lo que nadie podrá deciros en un futuro que está teniendo problemas para usarlo con su cuenta. Bueno, y al final del todo, tenéis un buen dinero guardado para comprar el iPhone 11 en septiembre.