Cómo controlar las horas que llevas de trabajo con una extensión de Chrome

Seguro que te has enterado de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, que se encarga de obligar a las empresas a registrar la jornada diaria de cada trabajador, guardando estos registros durante cuatro años. No es cuestión de tener un taxímetro a mano pero casi dan ganas. Y es que muchas veces no somos conscientes de las horas que invertimos hasta que nos da por llevar la cuenta.

Existe una forma de hacerlo bien sencilla que es viendo cuándo entramos por la puerta y ver cuándo salimos por ella, pero seguro que ese dato no es real de todo. Una cosa es el tiempo que estamos en el trabajo y otra el tiempo que estamos en reuniones, desarrollando informes, etc. Así que os traemos un sistema de control muy accesible y útil porque se sirve de Chrome para funcionar.

Tracking Time se llama el addon

Bajo ese nombre hay una extensión gratuita de Chrome que nos permite llevar el control de las tareas que desarrollamos en el trabajo y la duración final de nuestra jornada. La manera de funcionar es bien sencilla porque, aunque os pueda dar la sensación de que es una agenda corriente y moliente, tiene un apartado centrado en contabilizar el tiempo de cada tarea.

Al final de la semana, o del mes, podremos obtener estadísticas de en qué hemos dedicado el tiempo, segmentando por cada clase de tarea que nosotros hayamos configurado: reuniones, viajes, desplazamientos, charlas, redacción de informes, etc. Cada uno aparecerá con su color y podremos alargarlos o encogerlos según hayan durado.

Podemos controlar las horas que trabajamos con Chrome.

Imaginad que a las 12 de la mañana tenemos una reunión, escribimos el tipo de tarea que vamos a comenzar y pulsamos el botón de play. Automáticamente, la extensión se pondrá a cronometrar horas, minutos y segundos hasta que le demos al stop. Así se sencillo. Así no tenemos información incompleta como ocurre en las agendas, que prevemos una hora u hora y media y acabamos estando tres más la comida.

Esta extensión también permite otras tareas como llevar el control del trabajo en equipo o ver cómo están de avanzados los proyectos de los que formemos parte, pero eso ya pertenece a otro ámbito que va más allá de la versión gratuita y del propósito de este artículo. Quedaos con ese control que es muy útil para, cuando llegue el momento y si es necesaria alguna explicación frente a la empresa, sacar las horas y minutos que hemos dedicado a cada tarea que nos han encomendado. Eso sí, ¿al final ir a fumar o tomar café hay que contabilizarlo?