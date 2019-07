Google prueba una de las funciones más esperadas para reproducir vídeo en Chrome

Seguro que alguna vez has echado de menos un media control en el navegador. No tanto porque cueste ir a la pestaña que es fuente de sonido de lo que estamos reproduciendo (radio, YouTube, Spotify o lo que sea), sino porque hay un momento que cuando tenemos abiertas 20 o más... ya no sabemos dónde está el control del reproductor.

Así que Google está probando un Media Center Control realmente útil que nos permitirá parar, escuchar la pista anterior o ir a la siguiente de una manera sencilla y que aparecerá en el mismo lugar en el que se instalan los addon de Chorme. De momento está en fase Beta pero os vamos a contar cómo podéis instalarla rápidamente si la queréis tener operativa hoy mismo.

Activo ya en Chrome Canary

El único pero a que lo probéis es que tendréis que descargar la versión de testeo de Chrome. Se llama Canary y la podéis descargar desde aquí. Una vez que tengáis el navegador instalado en el ordenador, solo debéis escribir en la ventana de direcciones chrome://flags/#global-media-controls y activarlo.

A partir de ese instante veréis en la parte superior derecha el típico icono de play. Id a YouTube (por ejemplo), poned un vídeo a funcionar y luego cambiad de pestaña. Pinchad en el icono del play y veréis una ventana como la que tenéis encima, que os permite manejar la reproducción fácilmente.