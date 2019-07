¿Te vas de viaje? Así puedes desactivar las notificaciones del móvil mientras conduces

Cuando juntamos las palabras coche y móvil sabéis perfectamente que saltan chispas. No porque lo digamos nosotros, sino porque la DGT (Dirección General de Tráfico), con razón, tiene declarada una guerra contra nuestra costumbre de consultar el smartphone mientras estamos al volante. Una práctica letal que causa nueve de cada diez distracciones cuando circulamos por carretera y que se lleva por delante muchas vidas en accidentes mortales.

Así que ha llegado el momento de prometernos que NO volveremos a mirar la pantalla del móvil mientras viajamos estas vacaciones y lo vamos a cumplir porque, entre otras cosas, nuestros dispositivos tienen opciones que nos permiten cumplirlo sin apenas esfuerzo. Importante, estos consejos son para quienes llevan el teléfono conectado al Bluetooth del coche. En caso de que no tengas manos libres, más razón todavía para que cojas el smartphone, lo guardes en la guantera y te olvides de él las cuatro o cinco horas que dure el trayecto hasta la playa o la montaña.

No molestar en iPhone

iOS cuenta con una opción específicamente diseñada para que el teléfono bloquee cualquier notificación que recibamos mientras estamos conduciendo. Para conseguirlo, el iPhone sabe cuándo está conectado al Bluetooth del vehículo y no vuelve a comunicarnos nada hasta que paramos, apagamos el coche y cojemos el teléfono de nuevo.

Para activar este modo hay que ir a Ajustes > No molestar > No molestar al conducir. Una vez pulsada esa opción, entraremos en una pantalla con varias opciones: automático, que es cuando el iPhone detecta un movimiento compatible con viajar en un coche, cuando nos conectemos al Bluetooth del vehículo o manualmente. Nosotros os recomendamos la segunda opción. Así os olvidáis de hacer nada.

¿Y en Android?

Pues en el OS de Google, salvo en algunos Pixel que tienen una opción casi idéntica a la de los iPhone, no existe algo tan específico. Pero os vamos a recomendar que activéis una especie de modo No molestar cada vez que entréis en el coche.

Debéis ir a Ajustes > Notificaciones > No molestar y seleccionar después la opción de activar. Esto bloqueará todas las notificaciones que lleguen al teléfono, avisando a quienes llaman o escriben (SMS) de que no estamos disponibles. Si queréis marcar excepciones (familiares, amigos, etc.) solo para llamadas podéis hacerlo configurándolas. Este método funciona de maravilla pero necesita que nos acordemos al principio y al final de cada viaje de activarlo y desactivarlo. A diferencia del iPhone que lo hace automáticamente.