El Xiaomi Mi 9T y su precio aparecen en una tienda europea

Hace unos días se presentó el Redmi K20, el primer teléfono de gama alta de la firma china, con el procesador Snapdragon 855 por bandera, y una cámara emergente. Ahora después de haber conocido rumores sobre un renombramiento del modelo para el mercado europeo, estos se confirman con la aparición del teléfono en una tienda europea, que es lo que realmente nos hace pensar que el teléfono está muy cerca de llegar a Europa con ese nombre. De hecho, desde Movilzona nos contaban tanto la fecha de lanzamiento en Europa como el precio del terminal, algo que se confirma ahora con el paso por esta tienda europea.

En un par de semanas se estrena en Europa

La tienda que ha mostrado este nuevo Xiaomi Mi 9T lo ha hecho con un precio de 359 euros, y el nombre confirma sin duda los rumores del renombramiento del Redmi K20 por esta nueva edición del Xiaomi Mi9.

Redmi K20, el futuro Xiaomi Mi 9T

Porque la mala noticia en este caso, es que el Xiaomi no traerá el Redmi K20 Pro, sino que será el Redmi K20 a secas el modelo que llegue como Mi 9T. Por tanto, no tendremos la versión con Snapdragon 855, sino una más modesta con Snapdragon 730. Todo esto nos hace pensar que el As que se guarda en la manga Xiaomi, es que el Redmi K20 Pro se convierta finalmente en el esperado Pocophone F2. En cualquier caso, este paso por la tienda europea confirma la llegada a Europa del Xiaomi Mi 9T, y la información en exclusiva de Movilzona la completa con una fecha de lanzamiento de mediados del mes de junio, con dos versiones de 64GB y 128GB de almacenamiento, en este caso desde 329 euros.