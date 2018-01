Trucos para mejorar la señal Wifi de tu casa

Casi todos convivimos ya con una conexión Wifi en nuestro hogar, el acceso a Internet se ha convertido en algo tan básico como el suministro de luz, agua o gas, y sin duda. Muchas de las quejas que tenemos con este tipo de infraestructuras tienen que ver con la calidad de la conexión, no en sí de la que llega a nuestra casa, sino de la cobertura con la que contamos. Pues bien, os contamos algunos trucos para poder mejorar esa cobertura dentro del hogar, y la intensidad de la señal y velocidad de conexión que disfrutamos en nuestros dispositivos con este tipo de conexión.

Elige bien el canal

Elegir un canal de transmisión adecuado y que no esté saturado es una de las claves para poder disfrutar de una conexión a la red más rápida y efectiva. En España contamos con routers que pueden operar entre el canal 1 y 13. Lo que debemos hacer es utilizar un programa para saber en qué canal operan nuestro vecinos, y elegir uno que no esté en uso. No será la panacea, pero mejorará el alcance de la conexión.

Utiliza la frecuencia de los 5GHz

Cada vez son más los router con banda dual, sobre todos los que se instalan para fibras e 300 o más megas. Estos soportan la banda de los 2.4GHz y 5GHz, y cada una de estas tienes sus propios pros y contras. En el caso de contar con la posibilidad de utilizar la banda de los 5GHz, contaremos con más velocidad de conexión, aunque probablemente el alcance no sea tan amplio como con la banda de los 2.4GHz.

Actualiza las antenas del router a 9dBi

Podremos mejorar el alcance y la potencia del Wifi actualizando las antenas de este. Normalmente vienen con antenas de 2dBi o 5dBi, pero en el caso de los 9dBi podemos aumentar el alcance del Wifi hasta los 140 metros. Podemos comprar antenas 9dBi por alrededor de los ocho euros.

Firmware siempre actualizado

Es uno de los básicos para que el Wifi de casa funcione correctamente. Tener actualizado el firmware del router garantiza el funcionamiento más seguro y sobre todo más fluido posible. Podrás descargar el firmware desde la página del fabricante y podrás conocer la versión instalada entrando en el menú tras la IP 192.168.1.1 0 192.168.0.1.