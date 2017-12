Consiguen “hackear” un cajero pulsando cinco veces una misma tecla

Los cajeros automáticos nos han venido acompañando de forma habitual en las últimas décadas. Y evidentemente siempre se han caracterizado por ser máquinas extraordinariamente seguras, no en vano custodian miles de euros en su interior cada día. Pues bien, hoy hemos conocido un sorprendente hecho en Rusia, donde han conseguido saltarse la seguridad de uno de estos cajeros con un método tan absurdo como inquietante, pulsando cinco veces seguidas la misma tecla. Han sido los cajeros de Sberbank, equipados con Windows XP, los que han visto vulnerada su seguridad con un método sencillamente absurdo.

Un vídeo demuestra la brecha de seguridad

Si bien no han intentado sustraer dinero del cajero con este método, un vídeo demuestra cómo en los cajeros de esta entidad es muy sencillo poder controlar el ordenador que hay detrás del cajero.

La interfaz de Windows XP del cajero queda completamente al descubierto

Normalmente el cajero nos muestra una interfaz en la que no hay rastro de Windows, pero en este caso han descubierto que pulsando cinco veces seguidas la tecla Shift se puede entrar en la interfaz de Windows XP del cajero. Algo que sin duda supone una grave falta de seguridad, ya que de esta forma alguien con los conocimientos necesarios podría hacerse con el control completo del terminal. Parece que todo este problema viene derivado del bloqueo de pantalla, que no funciona correctamente y deja a la vista la interfaz del ordenador. El vídeo no lo compartimos por razones obvias.